Irmã desmente viagem por piora de Fidel Juanita Castro, irmã de Fidel e Raúl Castro, exilada em Miami desde 1964, desmentiu ontem rumores de que viajaria para Cuba em razão da piora no estado de saúde do líder máximo da revolução cubana. A notícia tinha sido dada pelo jornalista venezuelano Nelson Bocaranda. "Não me preparo para ir a Cuba, não conheço este senhor (Bocaranda) e acho irresponsável lançar rumores infundados", declarou.