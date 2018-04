Irmandade é acusada de ações violentas A Irmandade Muçulmana foi fundada em 1928 por Hassan al Banna no Egito após o colapso do Império Otomano. A entidade é um dos grupos mais controvertidos do mundo árabe. O grupo é visto como partido político e democrático, mas também foi acusado de diversos ataques contra o governo egípcio e estrangeiros nas últimas décadas. Suas ramificações também colocaram o grupo contra os regimes de outros países árabes, como a Síria e Iraque. Ao mesmo tempo que é retratada como um grupo político injustamente oprimido pelo governo egípcio, a Irmandade Muçulmana, um movimento sunita, já foi acusada de uma série de atos violentos.