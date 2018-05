Irmandade Muçulmana cria partido para eleições no Egito A Irmandade Muçulmana, movimento de oposição mais bem organizado do Egito, anunciou hoje a formação de um novo partido para concorrer à metade das cadeiras do Parlamento do país nas eleições de setembro, convocadas na esteira da deposição do presidente Hosni Mubarak, em fevereiro.