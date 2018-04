Irmandade Muçulmana diz que não trabalhará com militares A Irmandade Muçulmana do Egito prometeu, nesta quinta-feira, manter sua resistência "pacífica" contra a derrubada do presidente Mohammed Morsi pelos militares. Um comunicado do grupo também tenta distanciar a Irmandade da tentativa de assassinato, ocorrida de quarta-feira, contra um graduado comandante do Exército na Península do Sinai.