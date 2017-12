Irmandade Muçulmana planeja doação mundial para Palestina O Irã e a Irmandade Muçulmana, dois aliados do Hamas, pediram, nesta segunda-feira, para que os muçulmanos dêem dinheiro para o governo palestino, a fim de criar uma nova fonte de renda - mesmo que os EUA tentem acabar com esta vazão de dinheiro. A secretária de estado norte-americano Condoleezza Rice começou um tour pelo Oriente Médio e, aproveitando a ocasião, alertou a Arábia Saudita e o Egito para que não financiem nenhum governo palestino liderado pelo Hamas, um grupo terrorista segundo a Europa e os EUA. Ao desembarcar no Cairo, ela afirmou: "Espero que nenhum Estado que esteja considerando financiar o Hamas pense nas implicações desta ajuda para o Oriente Médio." Autoridades do Egito, no entanto, afirmam que irão convocar ajuda internacional para o retorno das negociações com a Palestina. Financiamento Governantes árabes disseram que seus financiamentos para a palestina deverão continuar, mas não sabem ao certo se serão capazes de pagar os US$ 1,9 bilhão de ajuda externa recebidos anualmente pela Palestina. Ministros estrangeiros da Liga Árabe se encontraram nesta segunda-feira na Argélia para tentar restaurar o acordo de 2002 que forneceria à Autoridade palestina cerca de US$ 50 milhões por mês. Os países árabes falharam ao tentar atingir essa meta desde 2002 por causa de falta de fundos ou, em alguns casos, divergências com os palestinos.