Irmão de Bin Laden é cônsul honorário do Brasil O Ministério das Relações Exteriores confirmou ontem que Khalil Mohamed Bin Laden, irmão do terrorista Osama bin Laden, é cônsul honorário do Brasil em Jeddah, na Arábia Saudita. Khalil ocupa o cargo desde 1988, quando foi nomeado pelo então presidente José Sarney. O Itamaraty não soube, contudo, informar se Khalil é de fato casado com a maranhense Isabel Cristina Bayma. O governo brasileiro não pensa em destituir o empresário Khalil Bin Laden do cargo. "Não existem razões para isso", afirmou um assessor do Itamaraty que estava de plantão hoje. De acordo com ele, a função de cônsul honorário é destinada a empresários ou pessoas que tenham bom trânsito em cidades consideradas importantes, tanto do ponto de vista político quanto comercial e que possam colaborar com o País em locais onde não existam embaixadas. A embaixada brasileira na Arábia Saudita localiza-se na capital, Riad. Segundo a revista Veja desta semana, Khalil não mantém boas relações com o irmão Osama. O empresário saudita, um dos 17 irmãos do mais famoso inimigo dos Estados Unidos no momento, manteria negócios em território americano. Ainda de acordo com a revista, Khalil teria conhecido a brasileira Isabel numa universidade dos Estados Unidos e viria constantemente ao Brasil, acompanhado de sua mulher.