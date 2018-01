Irmão de candidato denuncia fraude eleitoral na Argentina Alberto Rodríguez Saá, irmão do candidato justicialista Adolfo Rodríguez Saá, acaba de anunciar que formalizará na Justiça a denúncia de fraude eleitoral para favorecer os candidatos Carlos Menem e Néstor Kirchner. O candidato à vice-presidente de Néstor Kirchner, Daniel Scioli, pela Frente para a Vitória, afirmou que "pelos dados que temos , estamos em um segundo turno com com Carlos Menem. Embora também acreditamos que poderíamos terminar adiante". Scioli disse, no entanto, que "neste momento não há que demonstrar muito triunfalismo porque na Argentina há muita gente sofrendo". Já o candidato Carlos Menem preferiu guardar silêncio até que sejam divulgados os resultados oficiais. O ministro de Economia, Roberto Lavagna, que permanecerá no cargo se Néstor Kirchner for eleito, acaba de afirmar, ao lado de Scioli, que "os argentinos saímos da crise econômica sozinhos e estamos terminando de sair da complexidade do complexo institucional político que sofremos". Conforme os assessores, o candidato Ricardo López Murphy dará uma entrevista coletiva à imprensa logo mais às 21 horas. Até o momento, não foi divulgado nenhum dado oficial sobre a apuração de votos.