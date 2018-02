Irmão de Lady Di se queixa de pouco contato com sobrinhos O irmão da falecida Princesa Diana disse acreditar que seus sobrinhos, os príncipes William e Harry, não são encorajados a manter contato com sua família. "O que posso dizer é que eles podem não estar sendo encorajados a manter contato com o lado da família de sua mãe", disse Earl Spencer, segundo declarações publicadas nesta segunda-feira pelo jornal britânico The Guardian. Na entrevista, Spencer diz não haver nada que ele não fizesse por William e Harry - hoje com 20 e 17 anos, respectivamente -, mas ele não diz com que freqüência vê os príncipes.