Irmão de lugar-tenente de Bin Laden está preso no Egito O Egito admitiu pela primeira vez hoje que mantém em suas prisões Mohammed al-Zawahri - o irmão do número 2 da Al-Qaeda - que foi sentenciado à morte à revelia em 1999 e supostamente liderou a ala militar do grupo egípcio Jihad. Especulava-se que al-Zawahri estava sob custódia da polícia egípcia por pelo menos três anos, mas o governo do Egito nunca confirmou a notícia. Ele foi sentenciado à morte à revelia por seu papel em ataques da Jihad dentro do Egito. Seu irmão mais velho, Ayman al-Zawahri, é o lugar-tenente do líder da Al-Qaeda Osama bin Laden e também já liderou a Jihad. Ayman também foi condenado à morte no mesmo julgamento militar que sentenciou seu irmão. "Mohammed al-Zawahri, irmão de Ayman al-Zawahri, está vivo em uma das prisões egípcias, e ele será julgado em breve", anunciou hoje a repórteres o ministro do Interior, Habib el-Adly. Ele não especificou quando ocorrerá o julgamento, há quanto tempo Mohammed está sob custódia nem quem o entregou ao Egito. Pelas leis emergenciais do Egito, um suspeito pode ser detido indefinidamente sem acusações ou julgamento. Não ficou imediatamente claro porquê o governo admitiu agora a detenção, apesar de ter havido ultimamente notícias na imprensa árabe dando conta que ele teria morrido sob custódia policial e que agentes da inteligência americana estavam interessados em se apoderar de restos mortais para amostra de DNA. As notícias surgiram enquanto aumentam rumores de que autoridades dos EUA teriam capturado ou morto Bin Laden e Ayman al-Zawahri. Militares dos EUA negam as especulações. Segundo os rumores, a administração Bush estaria avaliando qual seria o melhor momento para divulgar a notícia, a fim de ajudar na reeleição do presidente americano nas eleições de novembro.