Irmão de ministro do Paquistão é assassinado em Karachi Dois homens não identificados em uma motocicleta assassinaram a tiros Ehtishamuddin Haiderm, de 52 anos, irmão do ministro do Interior do Paquistão, Moinuddin Haider, quando ele voltava para sua casa, na cidade portuária de Karachi, informou a polícia local. A vítima acabara de participar de um encontro num hospital, quando os homens abriram fogo contra seu carro. Três balas o atingiram e ele morreu no local do crime. Nesta quinta-feira, o ministro presidiu um seminário intitulado "Terrorismo: um novo desafio para o mundo islâmico". Nesta sexta-feira, ele prometeu tomar medidas drásticas contra movimentos separatistas e grupos extremistas religiosos.