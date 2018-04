Irmão de Ramos-Horta acusa forças da ONU de serem 'covardes' Arsénio Ramos-Horta, irmão do presidente de Timor Leste, José Ramos-Horta, descreveu na quinta-feira as forças de segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) como "malditos covardes" e disse que os membros dela se esconderam em vez de protegerem o líder do país ferido por rebeldes. O irmão do presidente, que viajou até Darwin, Austrália, para visitar o irmão que acabava de passar por uma cirurgia devido aos dois tiros que recebeu em um atentado, disse ter segurado o líder timorense nos braços após os soldados da ONU terem se recusado a ajudar. Ramos-Horta, vencedor do Nobel da Paz, teve o pulmão direito destruído no ataque realizado por insurgentes. "Eles deveriam ter vindo imediatamente, sem perder tempo. Eles se comportaram como malditos covardes", disse o irmão do dirigente à Reuters. Arsénio Ramos-Horta encontrava-se no complexo presidencial quando aconteceu, na segunda-feira, um tiroteio entre a guarda presidencial e militares rebeldes comandados por Alfredo Reinado, que foi morto na ação. A ONU rejeitou as acusações de que seus homens deixaram Ramos-Horta sangrando por mais de 30 minutos sem ajudá-lo. A entidade divulgou registros mostrando que tinham se passado apenas dois minutos entre o momento em que o presidente foi achado e a chegada de uma ambulância. O registro mostra que a primeira chamada de emergência foi recebida às 6h59 em Dili e que a polícia da ONU chegou ao local às 7h15, localizando o presidente dentro do complexo perto de uma cerca de bambu às 7h23. A ambulância chegou às 7h25. Mas, segundo Arsénio Ramos-Horta, os homens da ONU recusaram-se a oferecer ajuda quando compareceram ao local e que não deixaram a proteção de bloqueios de rua instalados perto da residência oficial. "Eles deveriam ter feito alguma coisa em vez de ficarem nos bloqueios de rua", disse. "Se tivessem feito isso, hoje ele não estaria em um estado tão grave." O estado de Ramos-Hora é grave mas estável. Ele está internado no Hospital Real Darwin, na Austrália. O chefe das Forças Armadas de Timor Leste, brigadeiro-general Taur Matan Ruak, também exigiu que as forças de segurança internacionais explicassem como os soldados rebeldes conseguiram atacar Ramos-Horta e o primeiro-ministro Xanana Gusmão, que saiu ileso. Segundo Ruak, houve uma "falta de competência" da parte das forças de segurança internacionais, das quais participam 1.100 soldados australianos e neozelandeses bem como 1.600 policiais da ONU vindos de 40 países. O chanceler da Austrália, Stephen Smith, prometeu realizar uma investigação ampla a respeito do que ocorreu. Em Dili, o procurador-geral de Timor Leste, Longinhos Monteiro, afirmou ter expedido mandados de prisão para seis pessoas suspeitas de envolvimento nos ataques, elevando para 24 o número total de acusados formalmente de cumplicidade nos atentados. A polícia ainda não prendeu ninguém. Dili experimentava uma atmosfera de tranquilidade na quinta-feira, um dia depois de o Parlamento ter decidido prorrogar por mais dez dias, até 23 de fevereiro, o estado de emergência decretado na segunda-feira. (Reportagem adicional de Tito Belo e Ahmad Pathoni em Dili, e Rob Taylor em Canberra)