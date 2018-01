Irmão do ex-presidente Salinas escreveu carta antes de morrer No momento de sua morte, Enrique Salinas de Gortari, o irmão do ex-presidente do México Carlos Salinas de Gortari, levava uma carta em que descrevia seus problemas financeiros e uma ameaça não específica à segurança de seus filhos. A carta manuscrita, achada junto com o corpo de Enrique Salinas dentro de um carro abandonado nas proximidades da Cidade do México na segunda-feira, foi publicada pelas autoridades depois que se confirmou ter sido escrita por ele. Salinas morreu asfixiado com uma bolsa de plástico na cabeça. Os investigadores consideram que Salinas foi assassinado e que o mataram quando tentavam obter informações. Trechos da carta "Desde fevereiro de 1995, quando iniciou-se uma perseguição impiedosa a minha pessoa, deu-se a impossibilidade de seguir com minha vida profissional. Ao fechar minha empresa e fonte de trabalho, que havia criado há mais de dez anos, teria que enfrentar uma situação social extremamente adversa", dizia na carta. "Esta situação se estendeu a meus amigos e pessoas relacionadas com minhas atividades profissionais, assim como a meus filhos, que têm enfrentado grandes riscos de segurança tanto física como emocional", escreveu Salinas.