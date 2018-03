Irmão do presidente Bush chama a Espanha de república O governador da Flórida, Jeb Bush, cometeu pelo menos uma grande gafe numa viagem de negócios que faz à Espanha. Reunido com empresários locais, o irmão do presidente dos EUA, George W. Bush, chamou a Espanha de república, quando o país é uma monarquia constitucional, que tem o rei Juan Carlos como chefe de Estado. "Eu quero agradecer ao presidente da República da Espanha por sua amizade com os Estados Unidos. Sei que no curto prazo esta é uma situação difícil", comentou, referindo-se à crise iraquiana. "Mas posso assegurar a todos que têm dúvidas que, no longo prazo, a relação entre a Espanha e os EUA trará benefícios que não podem ser imaginados hoje". Bush desembarcou na Espanha no domingo, para uma visita de uma semana com uma delegação de 80 empresários, a fim de fortalecer os laços econômicos espanhóis com o Estado do sul dos Estados Unidos. Hoje, ele teve um almoço de negócios com o primeiro-ministro espanhol, Jose Maria Aznar. Um porta-voz do governo garantiu que eles não discutiram a questão do Iraque. Aznar é um dos mais determinados partidários do presidente Bush em sua dura posição em relação ao Iraque. Os dois líderes pretendem se reunir no fim de semana no rancho do presidente em Crawford, Texas.