Irmão mais velho é duro crítico de Wilders

AMSTERDÃ - Os que conhecem Geert Wilders asseguram que ele não gosta de ser contrariado. Vive enclausurado com medo de ser assassinado e um de seus principais contatos com o mundo é por meio do Twitter, onde com frequência lança comentários racistas contra os imigrantes ou critica seus adversários políticos.

O problema é que ele se deparou na rede social com um crítico com tanta energia quanto a sua: seu irmão mais velho, Paul.

Geert e Paul Wilders estão em posições ideológicas opostas e quase não se veem.

Paul mantinha uma posição elegante, sem atacar o irmão de maneira frontal. Até que Geert publicou no Twitter uma foto da chanceler alemã, Angela Merkel, com as mãos manchadas de sangue após um homem que dizia atuar em nome do Estado Islâmico lançar seu veículo contra um mercado de Natal em Berlim, matando 12 pessoas.

Para Paul, isso foi ir longe demais, pois Geert estava fomentando o ódio contra um milhão de refugiados acolhidos pela Alemanha.

A discussão foi pública e terminou da maneira mais abrupta na rede social: Geert bloqueou o irmão.

"Wilders criou seu partido,o que lhe permite manter o controle sobre sua mensagem e seus deputados", disse Paul à emissora holandesa RTL. Wilders "governa seu reino como um imperador. Quem o contraria é eliminado, seja parente ou não", acrescentou.

Paul diz que gosta de Geert e suas diferenças são apenas políticas. Ele garantiu que abraçará Geert se o encontrar, mas assegurou que não votará em Geert e revelou que sua mãe também não o fará.