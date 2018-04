Irmãos de 10 e 12 anos são julgados por agredir brutalmente crianças

Dois irmãos, de 10 e 12 anos, estão sendo julgados na Grã-Bretanha por terem agredido brutalmente dois outros garotos na cidade de Edlington, no norte da Inglaterra, num caso que chocou o país.

No episódio, em abril do ano passado, os menores usaram pedras, pedaços de pau, de vidro e até uma pia contra as vítimas, na época com 9 e 11 anos, além de terem tentado atear fogo nelas e forçado uma a simular um ato sexual.

Os réus confessaram os cerca de 90 segundos de agressões, mas negaram que tivessem tido a intenção de matar.

No julgamento, a promotoria disse que o ataque foi "tanto fisicamente doloroso quanto emocionalmente traumático. Foi assustador. Além disso, o que eles passaram foi humilhante e embaraçoso".

Celular

Parte da violência foi filmada por um dos acusados com um celular. Os 20 segundos de espancamento registrados foram apresentados no tribunal.

Ambos as vítimas sofreram lesões por todo o corpo, mas o mais velho sofreu inclusive fraturas no rosto.

"Se o mais velho tivesse ficado mais tempo sem ajuda, (os médicos) acham que o resultado poderia ter sido fatal", enfatizou o promotor, Nicholas Campbell.

O julgamento de três dias deve terminar nesta sexta-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.