Irmãos de clérigo sunita são assassinados no Iraque A Associação de Ulemas Muçulmanos (AUM), principal agrupamento religioso sunita, assegurou em comunicado divulgado neste domingo que três irmãos do xeque Abdelsatar Abdelyabar, importante clérigo sunita, foram assassinados por seus seqüestradores após passarem dois dias em Cativeiro. Segundo a nota, os corpos dos três irmãos do xeque Abdelsatar Abdelyabar, membro da AUM, foram descobertos neste domingo, dois dias depois de terem sido seqüestrados por desconhecidos. A AUM não identificou os possíveis autores do assassinato, embora em incidentes anteriores o agrupamento tenha acusado as milícias xiitas do Ministério do Interior de matar dezenas de seus membros. Milhares de xiitas e sunitas foram assassinados desde fevereiro, quando um atentado contra um templo xiita em Samarra, ao norte de Bagdá, desencadeou uma onda de violência sectária no Iraque.