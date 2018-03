Irmãos dividem esposa no interior da Índia Os irmãos Amar e Kundan Singh Pundir dividem tudo: a casa, o trabalho e a esposa. A poliandria fraternal - irmãos que se casam com a mesma mulher - é uma prática comum na Vila Himachal Pradesh, apesar de ser proibida pela lei da Índia. "Os casamentos aqui são assim há eras", disse a esposa, Indira, à CNN. Os casamentos são arranjados para uma mesma mulher se casar com dois irmãos. Mas, quando as família são grandes, às vezes elas se casam com três ou quatro. Isso ocorre por um misto de tradição e necessidade econômica. A região tem uma geografia extremamente íngreme e não sobram muitas terras cultiváveis. Em vez de formarem famílias separadas, irmãos costumam optar pelo casamento com a mesma mulher - e assim mantém a propriedade inteira. Nesse tipo de família, até a paternidade é dividida. Indira teve três filhos e ninguém parece se importar com qual dos irmãos é o pai biológico. "Para mim e todo mundo é a mesma coisa. Minha mãe e meus pais são como deuses para mim", disse Sunita, a filha mais velha, de 17 anos.