Irmãos morrem afogados em lago congelado na Romênia Dois irmãos morreram afogados depois de caírem dentro de um lago congelado, informou a polícia romena neste sábado. O incidente ocorreu no fim da noite de ontem no vilarejo de Periam, cerca de 40 quilômetros a noroeste de Timisoara, disse Cornel Iures, um porta-voz da polícia. Os irmãos de seis e oito anos e um terceiro menino foram para o lago, abriram um buraco no gelo e tentavam pegar peixes. Porém a capa de gelo cedeu e os três caíram no lago, relatou Iures. Moradores da área tentaram resgatar as crianças. O menino de seis anos morreu na hora; o de oito foi levado ao hospital, mas faleceu devido a uma pneumonia. A outra criança está sendo tratada em um hospital de Timisoara, cerca de 500 quilômetros a oeste de Bucareste.