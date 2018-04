Irmãos Muçulmanos tem 7 de seus dirigentes detidos no Egito

Pelo menos sete dirigentes do grupo Irmãos Muçulmanos - que tem grande influência religiosa na sociedade e na política egípcia - foram detidos nesta sexta-feira no Cairo, horas antes dos protestos políticos convocados para depois das orações do meio-dia, confirmaram fontes do movimento.

As detenções ocorreram na sede da organização política, que mesmo sendo considerada ilegal é de certa forma tolerada pelo regime de Hosni Mubarak, no poder desde 1981.

As fontes não descartaram que possam ter acontecido outras detenções em domicílios particulares e em outros escritórios do movimento.

A organização Irmãos Muçulmanos é uma das que apoiam os protestos públicos que eclodiram na última terça-feira no Egito contra o regime de Mubarak.

Espera-se que hoje, dia festivo no mundo árabe, as manifestações convocadas tenham as mesmas proporções.

Até o momento, os protestos deixaram sete mortos, dezenas de feridos e centenas de detidos.

Apesar de terem sido avisados de que seriam detidos se participassem das manifestações, membros da Irmãos Muçulmanos se infiltraram entre os manifestantes, segundo o Ministério do Interior egípcio.