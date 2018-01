Irmãos são resgatados com vida 10 dias depois do terremoto Um homem e uma mulher, de aproximadamente 50 anos, foram resgatados com vida hoje na localidade de Bhuj, 10 dias após o terremoto de 7,9 graus na escala Richter que devastou o oeste da Índia. Os dois irmãos ficaram presos na cozinha de sua casa, no primeiro andar de um prédio de três andares, e tiveram água e comida suficientes para sobreviver todo esse tempo. Mais de 17 mil corpos já foram resgatados, mas estima-se que o tremor tenha deixado 30 mil mortos.