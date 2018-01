Irmãs gêmeas dão à luz gêmeos no mesmo dia Duas irmãs gêmeas deram à luz dois pares de meninos gêmeos quase ao mesmo tempo, anunciaram médicos e parentes. Ashlee Spinks e Andrea Springer, duas irmãs de 21 anos, tiveram seus bebês em cesarianas realizadas hoje, com cerca de uma hora de diferença, no Hospital Northside, na região metropolitana de Atlanta. As duas mulheres estavam grávidas de seis meses quando descobriram que deveriam ter os meninos gêmeos aproximadamente na mesma data: 1º de janeiro de 2005. Spinks então deixou sua casa em Indianápolis para viver os últimos meses da gravidez com a irmã e o cunhado. Seu marido, Bert Means, viajou para a Geórgia para presenciar o nascimento dos dois filhos e dois sobrinhos. Os casais informaram que existem casos de gêmeos nas famílias dos quatro pais, e garantiram não ter usado nenhum método de fertilização artificial para ter os bebês. O doutor Larry Matsumoto, especializado em gravidez de alto risco, comentou que as chances de duas irmãs gêmeas darem à luz filhos gêmeos exatamente no mesmo dia provavelmente são de "uma em um milhão".