Iruan embarca de volta ao Brasil Depois de três anos de disputa judicial, o menino Iruan Ergui Wu finalmente partiu de Taiwan, nesta quarta-feira, com destino ao Brasil, onde deve reencontrar a avô materna, Rosa Leocadia. Iruan embarcou em um vôo da China Airlines no aeroporto de Kaohsiung. A previsão é que a viagem até o Aeroporto Internacional de São Paulo ? com escalas em Hong Cong e Johannesburgo ? dure 38 horas.