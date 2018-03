'Isaac' perde força e volta a ser tempestade tropical nos EUA

NEW ORLEANS - "Isaac" perdeu a força de furacão com que atingiu o Estado norte-americano da Louisiana nesta quarta-feira, 29, e voltou a ser uma tempestade tropical, informa o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês). De acordo com um boletim extraordinário divulgado pelo NHC às 16h (hora de Brasília), "Isaac" tinha ventos máximos sustentados de 110 quilômetros por hora.

O olho da tempestade avançava a 9 quilômetros por hora e situava-se a 80 quilômetros de New Orleans e a 90 quilômetros de Baton Rouge, provocando fortes chuvas na região.

Apesar de não ser mais um furacão, "Isaac" é uma forte tempestade e as autoridades locais advertem para os riscos provocados pelos ventos e pelas inundações.

Com AP