Isaf anuncia morte de dirigentes talebans no sul do Afeganistão

A Força Internacional de Assistência à Segurança no Afeganistão (Isaf) anunciou nesta quinta-feira, 21, a morte de dois dirigentes talebans, os mulás Abdul Matin e Karim Agha. A operação foi em conjunta com as tropas afegãs. A operação ocorreu em 18 de fevereiro, na conflituosa província de Helmand, no sul do Afeganistão, segundo informou a Isaf em comunicado. A operação não teve vítimas civis. "Como resultado deste ataque, os talebans sofreram um sério revés", disse o porta-voz da Isaf, o general Carlos Branco. Segundo a Isaf, Matin e Agha eram responsáveis por vários ataques contra as tropas internacionais na área de Helmand, e também planejaram alguns ataques suicidas. Nos últimos dias, o sul do Afeganistão registrou diversos atentados violentos que causaram a morte de mais de 140 civis.