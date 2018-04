Isaf mata dois civis no leste do Afeganistão

Pelo menos dois civis foram mortos pela Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) no leste do Afeganistão, informou nesta sexta-feira a organização. O incidente aconteceu na quinta-feira na província de Kunar (leste), quando as tropas da Isaf sofreram um ataque insurgente, disse a organização em uma nota.

"Tragicamente, dois civis afegãos morreram por fogo de morteiro da Isaf durante o enfrentamento iniciado pelos insurgentes", assegurou no comunicado, que acrescentou que outros cinco civis ficaram feridos e foram atendidos pela própria organização.

O porta-voz da Isaf John Spitzer alegou que os insurgentes enfrentam as tropas internacionais em regiões nas quais "os civis ficam em perigo". A Isaf abriu uma investigação para esclarecer o combate e também um acidente de trânsito envolvendo um veículo da organização e que deixou quatro mortos e quatro feridos na província de Kunar.

As mortes de civis pelas tropas internacionais são um assunto sensível para a opinião pública e as autoridades afegãs, a ponto de o presidente do país, Hamid Karzai, as qualificar como "inaceitáveis" em várias ocasiões.