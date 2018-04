Islamabad lança nova ofensiva contra o Taleban O Exército paquistanês iniciou ontem mais uma ofensiva contra redutos do Taleban, desta vez no Distrito de Bannu, noroeste do Paquistão. Segundo militares, Islamabad tinha dado a líderes tribais da região um prazo - que expirou ontem pela manhã - para que entregassem militantes procurados às autoridades.