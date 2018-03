Islamabad planeja armar milícias O Paquistão está planejando armar milícias tribais dispostas a combater insurgentes islâmicos na fronteira com o Afeganistão. Segundo o governo, líderes tribais receberão fuzis AK-47 e outras armas importadas da China. Islamabad espera que grupos anti-Taleban repitam no Afeganistão o movimento contra insurgentes, que vem funcionando no Iraque.