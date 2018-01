Islâmicos protestam na ONU contra proposta do Brasil Os países islâmicos lançaram uma ofensiva diplomática contra o Brasil na ONU. O motivo é uma proposta apresentada pelo governo brasileiro que pede para que os países não discriminem seus cidadãos, em suas políticas públicas, com base em orientação sexual. A proposta brasileira pode ser votada nesta quarta-feira, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, mas os países da Conferência Islâmica estão fazendo tudo para impedir a aprovação da resolução. O Estado obteve uma cópia da carta enviada nesta terça-feira a todos os membros da ONU pelo governo do Paquistão, em nome dos países islâmicos, pedindo que não seja dado apoio ao Brasil. Segundo a carta, a proposta "contradiz o islamismo" e "seria considerada um insulto direto aos mais de 1,2 bilhão de muçulmanos no mundo". A proposta brasileira pede que todos os países garantam direito à vida, liberdade e segurança das pessoas, seja qual for sua opção sexual.