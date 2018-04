Islândia é melhor lugar para se morar e África, o pior--ONU A Islândia superou a Noruega como melhor país do mundo para se viver, revelou uma tabela anual da Organização das Nações Unidas (ONU) publicada na terça-feira e que novamente coloca os países da África subsaariana nas últimas colocações. O Brasil ficou em 70o lugar no ranking, entrando pela primeira vez no grupo considerado de "alto desenvolvimento humano". Os países ricos aparecem nas melhores posições. Os cinco primeiros são a Islândia, a Noruega, a Austrália, o Canadá e a Irlanda. Os EUA caíram de oitavo, no ano passado, para 12o na lista elaborada segundo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), da ONU. Na outra ponta da tabela, o índice, que leva em conta dados de 2005 sobre expectativa de vida, educação e renda per capita real, revela que todos os 22 países colocados na categoria "baixo desenvolvimento humano" encontram-se na África subsaariana. Serra Leoa é o último colocado. Em 10 desses países, duas crianças de cada cinco não chegarão à idade de 40 anos, disseram os responsáveis pela lista, elaborada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). O relatório do ano passado afirmou que a epidemia de Aids havia tido um "efeito catastrófico" sobre a expectativa de vida na região. O índice lista 175 países-membros da ONU mais Hong Kong e os territórios palestinos. Ele não inclui 17 países, entre os quais o Iraque, o Afeganistão e a Somália, porque não há dados suficientes a respeito deles. A Noruega ocupou a primeira posição da lista durante seis anos, mas se viu superada pela Islândia em 2007 por causa das novas estimativas sobre a expectativa de vida e dos dados atualizados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do país, afirmou o relatório. Autoridades da ONU minimizaram a importância das trocas de posição no curto prazo, incluindo a escorregada dos EUA para a 12a colocação. Elas disseram que se dados usados na elaboração da lista deste ano estivessem disponíveis para a lista do ano passado, os EUA teriam ficado em décimo lugar, não em oitavo. O país ganha muitos pontos devido a seu PIB per capita real, de 41.890 dólares, menor apenas que o de Luxemburgo (60.228 dólares), mas não se sai tão bem no quesito expectativa de vida -- a pior dos 26 países mais bem colocados, ao lado da Dinamarca e da Coréia do Sul, com 77,9 anos. Os japoneses registram a maior expectativa de vida -- 82,3 anos -- e os zambianos, a menor -- 40,5. O relatório afirmou que a maior parte dos países viu seu índice de desenvolvimento humano aumentar nos últimos 30 anos. Mas em 16 deles a cifra é menor do que em 1990. E em três -- na República Democrática do Congo, na Zâmbia e no Zimbábue --, menor do que em 1975. O PIB per capita da Islândia é 45 vezes maior que o de Serra Leoa. (Texto de Patrick Worsnip)