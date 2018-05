Islândia rejeita reembolsar Grã-Bretanha e Holanda

Com cerca de 90% dos votos contados, o "não" tinha 59,1% dos votos e o "sim" contava com 40,9%. O resultado reflete a irritação dos islandeses em ter que pagar pelos excessos de seus banqueiros, e complica a recuperação do país de seu colapso econômico de 2008.

A primeira-ministra Johanna Sigurdardottir disse que os resultados são decepcionantes, mas que ela vai tentar impedir um caos político e econômico. Ela afirmou que a disputa sobre o reembolso será agora decidida por uma corte comercial europeia - que pode adotar termos mais duros para a Islândia do que os que foram rejeitados no referendo de sábado.

A Grã-Bretanha e a Holanda disseram que vão lutar para reaver seu dinheiro.

Pequeno país com uma população de 320 mil pessoas, a Islândia passou de maravilha econômica para problema financeiro quase da noite para o dia devido à crise de crédito, Seus principais bancos faliram em questão de uma semana em outubro de 2008, sua moeda enfraqueceu e protestos derrubaram o governo.

Cerca de 340 mil britânicos e holandeses haviam depositado mais de US$ 5 bilhões nas contas do Icesave. Após a falência do banco, autoridades britânicas e holandesas emprestaram dinheiro para compensar seus cidadãos, e então buscaram o reembolso da Islândia. As informações são da Associated Press.