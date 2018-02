Islândia retoma caça a baleia, diz ministério O governo da Islândia anunciou na segunda-feira que vai autorizar a caça de 40 baleias minke, para desgosto dos ambientalistas. Uma fonte do Ministério da Pesca disse à Reuters que o titular da pasta, Einar Guoffinsson, baixou portaria nesse sentido. O presidente da associação baleeira local confirmou que três barcos baleeiros preparam-se para zarpar na terça-feira. Mas a chanceler Solrun Gisladottir se distanciou da decisão, assim como outros membros social-democratas do governo. "O ministro da Pesca tem a competência constitucional para emitir tais regulamentos e não tem de consultar o governo como tal", disse ela em nota. "Como ministra de Relações Exteriores, acredito que isso é sacrificar interesses de longo prazo em prol de ganhos de curto prazo, apesar de a quota ser menor do que em anos anteriores." A Islândia suspendeu a caça de baleias durante 20 anos, até 2006. Quotas de caça foram então liberadas até agosto de 2007. Quando elas se esgotaram, o governo anunciou que não iria emitir novas autorizações até que comprovadamente houvesse demanda por carne de baleia. (Reportagem de Kristin Arna Bragadottir)