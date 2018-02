Isolamento agrava crise em Honduras

Nas palavras do novo ministro das Finanças, William Chong, o país "está na bancarrota" e a maioria parece descrente na capacidade de Pepe de reverter a situação. A economia de Honduras recuou 3% em 2009, pior resultado desde 1999, quando o furacão Mitch destruiu grande parte da infraestrutura do país. Foi também o pior desempenho entre os vizinhos da América Central e Caribe. Atualmente, cerca de 60% da população economicamente ativa de Honduras não têm emprego formal e pelo menos 180 mil hondurenhos foram demitidos no último ano.

A crise internacional já havia reduzido as remessas dos cerca de um milhão de hondurenhos que moram nos EUA, que são hoje a principal fonte de divisas de Honduras, e cortado as exportações de café e banana. No entanto, a política econômica de Zelaya piorou ainda mais a situação.

O ex-presidente dobrou o salário mínimo por decreto, fazendo disparar a inflação, e aumentou gastos com subsídios e novas contratações. Em dois anos, a dívida interna mais que dobrou, atingindo US$ 1,2 bilhão em 2009. Com o golpe, a ajuda de países e organismos internacionais, da qual Honduras é dependente, foi quase toda suspensa, deixando a economia em queda livre. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.