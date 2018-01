Isolar Bagdá sem invasão é possibilidade, diz Pentágono As forças americanas que chegam a Bagdá podem parar antes de invadir a cidade e, em vez disso, isolá-la, enquanto um novo governo iraquiano é organizado, disseram o general Richard Myers, chefe do Estado-Maior das Forças Amadas, e o secretário de Defesa Donald Rumsfeld. Myers deu a entender que os próximos dias podem não trazer nem uma invasão plena de Bagdá, nem um sítio militar convencional. ?Quando você chega ao ponto em que Bagdá está basicamente isolada, que situação há no país??, disse, numa entrevista coletiva. ?Você tem um país ... no qual o que acontece em Bagdá é quase irrelevante?. Com o tempo, Saddam e seu círculo interno de colaboradores perderiam a capacidade de comunicação com as forças militares, disse Myers. Num movimento na direção de ganhar o controle de posições importantes do poder no Iraque, soldados do Exército americano lançaram um ataque contra o Aeroporto Internacional Saddam Hussein, no limite oeste da capital. Outro alvo importante foi a base aérea Rashid, no sudeste da cidade. Embora não tenha descartado categoricamente nenhum cenário, a fala de Myers sugere que a estratégia é esvaziar o poder político e militar do regime de Saddam sem lançar um ataque maciço que poderia gerar um grande número de baixas de ambos os lados. Rumsfeld, que deu a entrevista ao lado de Myers, disse que as tropas americanas lideradas pela 3ª Divisão de Infantaria e pelos Fuzileiros Navais haviam chegado ?à soleira da porta do regime?. Ele não disse o que poderia ocorrer em seguida. Veja o especial :