Israel: 25 soldados feridos em atentado Cerca de 25 soldados israelenses ficaram feridos hoje em um suposto atentado terrorista no sul de Tel Aviv, segundo informou a rádio pública de Israel. De acordo com as primeiras informações, sete soldados foram mortos. O ataque aconteceu quando um ônibus avançou contra um grupo de soldados que estavam reunidos em uma parada de ônibus. De acordo com testemunhas, o atentado foi premeditado. Forças de segurança de Israel prenderam o motorista do ônibus. A empresa Egged, proprietária do veículo, informou que o ônibus havia sido roubado, o que reforça a hipótese do atentado.