Israel abre fogo contra prédio de empresas de mídia Helicópteros israelenses dispararam três mísseis contra um edifício de 16 andares na Cidade de Gaza, informam testemunhas. O prédio abriga diversas organizações de mídia, incluindo a TV árabe Al-Jazira. Fumaça se eleva a partir do edifício e ambulâncias dirigem-se ao local. O alvo do ataque foi a central de mídia no terceiro andar, afiliada ao grupo islâmico Hamas, segundo testemunhas. Duas pessoas tiveram ferimentos moderados, dizem médicos. Os mísseis arrancaram a parede frontal do andar. Minutos mais tarde, helicópteros também abriram fogo contra um prédio do campo de refugiados Nusseirat, no centro da Faixa de Gaza.