Israel abre licitação para construir 690 casas na Cisjordânia O governo de Israel abriu nesta segunda-feira uma licitação para a construção de 690 casas em dois assentamentos da Cisjordânia, medida que foi denunciada pelo movimento "Paz Agora" por violar as promessas feitas aos Estados Unidos de interromper a construção nos territórios ocupados. A concorrência foi divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério de Construção e Habitação de Israel, e inclui 342 residências no assentamento de Betar Ilit, no oeste de Belém, habitado por ultra-ortodoxos, e outras 348 no de assentamento de Ma´aleh Adumim, no nordeste de Jerusalém. Segundo o contrato, as terras serão arrendadas aos construtores e proprietários durante 98 anos. O movimento "Paz Agora" protestou contra a decisão de construir em território ocupado, que, segundo disse um de seus porta-vozes, viola a promessa feita pelo primeiro-ministro Ehud Olmert ao presidente George W. Bush. "O Governo de Olmert funciona evidentemente como um Governo direitista e viola a promessa de congelar toda a construção nos territórios (ocupados)", lamentou o secretário-geral do movimento, Yariv Oppenhaimer. Segundo o porta-voz, o governo israelense deveria estar agora investindo seus recursos na reconstrução do norte de Israel, após o recente conflito de 34 dias com o grupo libanês Hezbollah, mas em vez disso "prefere investir na Judéia e na Samaria", nomes bíblicos pelos quais a Cisjordânia é conhecida em Israel. Diante dos protestos do movimento pacifista, o prefeito de Ma´aleh Adumim, Beni Kashriel, declarou a um jornal local que não se trata de novas áreas residenciais, mas de completar algumas que já estavam em construção e nas quais já vivem cerca de 1.400 pessoas. Ma´aleh Adumim e Betar Ilit são dois dos três grandes blocos de assentamentos que Israel pretende anexar em um futuro acordo de paz com os palestinos. O terceiro é o de Ariel, junto à cidade palestina de Nablus. No primeiro deles, o maior de todos os assentamentos, residem 31.615 colonos, enquanto as povoações de Betar Ilit e Ariel possuem mais de 20 mil moradores cada.