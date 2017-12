Israel aceita inspetores turcos na Esplanada das Mesquitas O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, aceitou nesta quinta-feira o envio de uma equipe de inspetores turcos à Esplanada das Mesquitas, anunciou o primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. O anúncio de Erdogan foi feito depois de uma reunião entre os dois líderes realizada nesta quinta-feira, 15, em Ancara. De acordo com o chefe de governo turco, Olmert mostrou a ele fotografias do canteiro de obras na Esplanada das Mesquitas, mas não o convenceu de que a reforma não danificará locais sagrados islâmicos. O primeiro-ministro israelense aceitou então a oferta turca de enviar uma equipe técnica para inspecionar as obras. Na semana passada, Israel iniciou escavações arqueológicas em busca de relíquias que poderiam ser danificadas pela construção de uma rampa de acesso à Esplanada das Mesquitas. A reforma ordenada pela prefeitura de Jerusalém provocou indignação entre comunidades muçulmanas da cidade sagrada e de outras partes. Os islâmicos queixam-se que as obras podem causar danos estruturais a locais sacros. A Esplanada das Mesquitas é um local de Jerusalém sagrado para judeus e muçulmanos.