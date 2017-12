Israel aceita liberar US$ 45 milhões para os palestinos Autoridades israelenses concordaram em transferir cerca de US$ 45 milhões devidos aos palestinos, depois de suspender o pagamento na semana passada. O ministro do gabinete, Zeev Boim, disse que a transferência está em processo neste domingo. O governo de Israel havia congelado o repasse em protesto contra a vitória do grupo extremista Hamas nas eleições legislativas palestinas. A decisão agravou a crise financeira da Autoridade nacional Palestina (ANP).