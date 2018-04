Israel acusa Irã de 'desestabilizar ordem mundial'

JERUSALÉM - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o Irã de "desestabilizar" a ordem mundial e pediu que outros países ajudem a deter as "agressões" iranianas. As declarações foram feitas durante uma sessão do Parlamento israelense e também foram reproduzidas pelo Twitter do premiê.

Netanyahu novamente alegou que o Irã está por trás dos atentados desta semana contra as embaixadas de Israel em Nova Délhi, na Índia, e em Tbisili, na Geórgia, além do episódio da explosão de uma bomba em Bangcoc, na Tailândia. O premiê afirmou que, "se essas agressões não cessarem, se espalharão para muitos outros países".

"O Irã é o maior exportador de terrorismo do mundo e ameaça o equilíbrio mundial. As atividades terroristas do Irã ficaram claras para todos", disparou o primeiro-ministro. No Twitter, ele ainda disse que os iranianos atacam diplomatas e que as nações de todo o mundo devem denunciar tais ações e "traçar linhas vermelhas contra as agressões".

Israel acusa o Irã e o Hezbollah, grupo radical libanês aliado do regime dos aiatolás, de estarem por trás dos incidentes. Teerã, porém, nega e afirma que é o Estado judeu que está envolvido em todos os casos.

As acusações são feitas por Netanyahu no mesmo dia em que o Irã revelou uma nova geração de centrífugas de enriquecimento de urânio e anunciou o abastecimento de seu reator nuclear com combustível produzido no próprio país, elevando as polêmicas sobre seu controverso programa nuclear.