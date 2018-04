Israel acusa Irã de estar por trás de ataques a embaixadas

JERUSALÉM - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o Irã de estar por trás dos atentados desta segunda-feira, 13, contra embaixadas israelenses na Índia e na Georgia. Duas pessoas ficaram feridas com a explosão em Nova Délhi, enquanto a bomba de Tbilisi foi desativada antes de ser acionada.

Netanyahu disse que Israel desbaratou planos semelhantes nos últimos meses que ocorreriam na Tailândia, no Azerbaijão e em outros lugares. "Todos esses casos têm o Irã e o Hezbollah por trás", disse o premiê. Não foi apresentada, porém, nenhuma prova apontando o envolvimento iraniano nos incidentes.

O Irã, por sua vez, acusa Israel de envolvimento em uma série de assassinatos de cientistas que fazem parte de seu controverso programa nuclear. A república islâmica e o Estado judeu consideram-se inimigos mortais e trocam acusações frequentemente.

O chanceler israelense, Avigdor Lieberman, disse que seu país não vai tolerar atentados contra diplomatas trabalhando no exterior. "Ataques contra as embaixadas significam que o Estado de Israel sofre uma ameaça terrorista a cada dia, tanto física quanto diplomática. Sabemos exatamente quem é responsável e quem planejou esses casos, e não vamos ficar parados", disse ao jornal Haaretz.

Os incidentes ocorrem um dia depois do quarto aniversário da morte do vice-líder do Hezbollah, Imad Mughniyah. Integrantes do grupo radical libanês acusam Israel de envolvimento em sua morte.