Israel acusa Irã e Hezbollah por ataque a embaixadas na Índia e na Geórgia

Nos dois ataques, aparentemente foi adotada uma técnica similar à usada no assassinato de cientistas iranianos - ações que Teerã atribui a espiões de Israel. Na Índia, um homem de moto teria colocado uma bomba, acoplada a um ímã, na porta do veículo da embaixada israelense. Segundo a polícia indiana, o carro era usado como van escolar e ia pegar filhos de funcionários em uma escola no momento do ataque.

Os passageiros teriam percebido a ação do motoqueiro e abandonado o veículo, mas a labareda lançada pelo explosivo acabou ferindo alguns dos passageiros. A mulher israelense deverá passar por cirurgia para retirar estilhaços do corpo, mas não corre risco de morrer.

Na Geórgia, a bomba foi desativada pela polícia local e ninguém ficou ferido. Há ainda versões de que o explosivo teria falhado.

"O Irã e seu protegido Hezbollah estão por trás desses dois ataques", acusou o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu. "Continuaremos a adotar uma ação forte e sistemática, ainda que paciente, contra o terrorismo internacional que tem origem no Irã."

Segundo Israel, iranianos e xiitas libaneses tentaram se vingar da morte de Imad Mughniyah, principal ideólogo da luta armada do Hezbollah, assassinado em 12 de fevereiro de 2008 na Síria com um carro-bomba - ação atribuída a Israel (mais informações nesta página).

O Irã afirmou que os ataques eram falsos e parte de uma "guerra psicológica" para deslegitimar a república islâmica. "Parece que esses suspeitos incidentes são fabricados pelo regime sionista e conduzidos com o objetivo de manchar a reputação do Irã", afirmou o porta-voz da Chancelaria de Teerã, Ramin Mehmanparast.

Modus operandi. A explosão em Nova Délhi ocorreu a 500 metros da residência oficial do primeiro-ministro indiano, Manmohan Singh. Segundo o comissário de polícia da capital, B. K. Gupta, testemunhas viram um motociclista acoplar um explosivo à traseira do carro, que tinha placa diplomática. "As testemunhas dizem que foi algum tipo de dispositivo magnético. Assim que a moto tomou uma boa distância do veículo, ele explodiu e pegou fogo", disse Gupta a jornalistas.

O modus operandi foi praticamente idêntico ao usado contra pelo menos cinco cientistas diretamente envolvidos no programa nuclear de Teerã.

A mulher israelense que estava no veículo foi a pessoa que mais ficou ferida na explosão. Ela está recebendo tratamento médico no Hospital Americano de Nova Délhi e não corre risco de morte.

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, general Benny Gantz, afirmou que o Hezbollah decidiu atacar alvos israelenses em outros países porque teme um confronto direto na fronteira do Líbano. "Sugiro que ninguém teste nossa determinação diante dessas agressões", disse o general. Em 2006, o Hezbollah e Israel travaram uma guerra de um mês. / REUTERS