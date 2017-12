Israel acusa meninas palestinas de planejar ataque suicida Forças israelenses prenderam duas meninas, de 14 e 15 anos, acusando-as de planejar um ataque suicida a bomba. Ambas são da cidade de Nablus, na Cisjordânia. Segundo as autoridades, os pais das jovens também foram detidos. As duas garotas são colegas de escola. As famílias dizem desconhecer qualquer envolvimento das meninas em atividades ou grupos radicais.