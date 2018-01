Israel adia libertação de presos palestinos Ao contrário do que havia prometido, o governo de Israel não vai libertar prisioneiros palestinos nesta sexta-feira. A informação foi anunciada por um porta-voz do Ministério da Defesa israelense. Aproximadamente cem presos foram selecionados para sair da prisão, em um gesto de boa vontade de Israel após negociações "produtivas" entre o primeiro-ministro Ariel Sharon e seu colega palestino Mahmud Abbas - também conhecido como Abu Mazen. O porta-voz não apresentou razões para o atraso, dizendo apenas que a libertação seria revista pelas autoridades israelenses durante o fim de semana. O relaxamento das restrições na entrada de palestinos em Israel vai começar, como planejado, na noite de sábado. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.