Israel admite problema técnico em míssil lançado em Gaza Os primeiros resultados de uma investigação da Força Aérea israelense sobre a morte de dois civis palestinos na quarta-feira em um ataque em Khan Yunes, no sul da Faixa de Gaza, revelam que houve um problema técnico que fez com que o míssil não atingisse seu alvo. A edição eletrônica do jornal Yediot Aharonot informou hoje que a causa do problema no lançamento ainda é desconhecida. O projétil, que foi lançado por um avião não tripulado da Força Aérea israelense, tinha como alvo um veículo no qual viajava um membro do Hamas. O míssil se desviou cerca de 20 metros de seu alvo e caiu sobre a casa de uma família palestina, matando uma mulher grávida de sete meses e seu irmão e deixando várias pessoas feridas. O Exército israelense matou 37 palestinos nas últimas duas semanas, entre eles sete crianças e adolescentes, segundo informou hoje o Ministério da Saúde da Autoridade Nacional Palestina (ANP).