Israel afirma que Síria se prepara para guerra O chefe da divisão de investigação dos serviços de Inteligência Militar israelense, o general-de-brigada Yossi Beiditz, disse hoje que o presidente sírio, Bashar al-Assad, está se preparando para uma guerra contra Israel. Durante o Conselho de Ministros realizado em Jerusalém, o militar disse que Assad ordenou um aumento na produção de mísseis de longo alcance, e que ordenou a seu Exército o posicionamento de baterias de mísseis antitanques nas proximidades da fronteira da Síria com Israel. Beiditz disse ao gabinete de ministros que, enquanto Assad "prepara o Exército sírio para a possibilidade de um conflito armado com Israel, por outro lado, não descarta a possibilidade de alcançar um acordo político" com este país. Segundo ele, o presidente sírio não considera que suas ações no plano militar contradigam com o nível político. O chefe militar afirmou que Assad teve nas duas últimas semanas uma importante atividade política, consciente de que, atualmente, existe uma oportunidade para a negociação no plano internacional, do qual quer tirar proveito.