Israel agradece EUA por reforçar cooperação em segurança

"Essa nova lei...é uma nova expressão do contínuo suporte da administração de Obama e do Congresso dos EUA para segurança do Estado de Israel", declarou o gabinete. Na sexta-feira, Obama promulgou uma lei cercado no Salão Oval por representantes do lobby pró-Israel AIPAC e parlamentares americanos. Segundo o presidente americano, a lei - que concede ao Estado judeu acesso preferencial às armas e munições dos Estados Unidos, "salienta nosso compromisso inabalável com a segurança de Israel." As informações são da Dow Jones.