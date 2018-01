Israel alerta para ataque na véspera no ano-novo Funcionários das agências de espionagem de Israel têm informações de que grupos militantes islâmicos planejam um "ataque convencional" na véspera do ano-novo, possivelmente contra locais sagrados, creches, blocos de apartamentos e hospitais, disseram hoje fontes de segurança. Por conta do alerta, a polícia foi instruída a se preparar para encarar três situações prováveis: ataque por ar, mar ou terra, com vários atentados suicidas simultâneos, disseram as fontes, que pediram anonimato. Os alertas parecem estar relacionados ao assassinato por parte de Israel de um dirigente da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza na última sexta-feira. Depois do ataque aéreo que matou o líder islâmico, o ministro de Defesa de Israel, Shaul Mofaz, disse que sua morte havia evitado um "grande ataque terrorista".