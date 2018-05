Israel alerta turistas para possível ataque do Hezbollah

Segundo as autoridades, o Hezbollah está em busca de vingança pela suposta participação de Israel no assassinato de um ex-dirigente do grupo em Damasco, capital da Síria, em 2008. Os turistas israelenses foram alertados a tomar precauções.

Israel e Hezbollah são inimigos há duas décadas. A Argentina acusa o Hezbollah e o Irã pela autoria do atentado que matou 85 pessoas em um centro judaico no país, em 1994. As informações são da Associated Press.