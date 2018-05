Israel alivia bloqueio e permite exportações de Gaza

Críticos do bloqueio saudaram a decisão como um primeiro passo, mas dizem que mais medidas são necessárias para ressuscitar os negócios no território. O secretário de gabinete Tzvi Hauser disse que Israel deseja "aliviar a pressão sobre a população de Gaza que está sob o governo opressivo e terrorista do Hamas".

Israel e o Egito bloquearam Gaza depois que o Hamas tomou o poder do território, em junho de 2007. Israel diz que o bloqueio impede que o Hamas se rearme, mas críticos dizem que ele atinge os cidadãos comuns do território.

Até agora, Israel permitia apenas a exportação de morangos e flores produzidos em Gaza. Pela nova regulação, os palestinos de Gaza poderão exportar móveis, têxteis e produtos agrícolas, informou o porta-voz militar israelense, major Guy Inbar. Segundo ele, o aumento do número dos produtos enviado para Cisjordânia e para outros países vai ocorrer gradualmente. Inbar disse também que os embarques terão início em breve.

O número de caminhões que levam bens para Gaza também vai aumentar até meados do ano que vem, informou Inbar. Cerca de 250 caminhões cruzam a fronteira em direção a Gaza diariamente, volume que vai chegar a 400, disse ele. As informações são da Associated Press.