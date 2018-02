Israel ameaça deportar parentes de militantes suicidas Soldados israelenses destruíram as casas dos familiares de dois palestinos suspeitos por atentados suicidas cometidos esta semana e detiveram 16 parentes. Funcionários do governo comentaram hoje que estavam analisando a hipótese de deportar para a Faixa de Gaza alguns dos detidos. A Rádio de Israel comentou que a expulsão dos pais e irmãos dos militantes refletem novas medidas rígidas que o Estado judeu planeja adotar para deter o ataque de extremistas potenciais. No entanto, o governo ainda estuda a legalidade da medida. Por meio de um comunicado, o grupo Hamas ameaçou lançar "operações de martírio especiais" - em referência aos atentados suicidas - no caso de o governo de Israel seguir em frente com a idéia de deportar familiares de militantes. A questão da deportação é extremamente sensível para os palestinos, cujas relações familiares próximas ditam a maior parte de seu cotidiano. A deportação das aldeias nas quais vivem na Cisjordânia para a Faixa de Gaza, longe de seus familiares, acabaria com parte dos sistemas de suporte social, emocional e econômico aos quais os palestinos se apegam para superar as atuais dificuldades. Os dois ataques desta semana - uma emboscada a um ônibus na Cisjordânia e uma ação dupla de militantes suicidas em Tel Aviv - foram os primeiros atentados fatais contra civis israelenses desde 20 de junho, quando Israel invadiu sete das oito grandes cidades palestinas da Cisjordânia após dois atentados em Jerusalém. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO